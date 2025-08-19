Türk tiyatrosunun duayen ismi Müjdat Gezen (82), gazeteci Ayşenur Arslan’ın YouTube kanalında yayınlanan bir programa katılımı sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Gezen, ifadelerinin espri amacıyla dile getirildiğini ve kadınları onurlandırmak için kullandığını belirterek suçlamaları reddetti.

Bir yıl sonra yargı sürecine taşındı

Soruşturmanın çıkış noktası, Gezen’in yaklaşık bir yıl önce katıldığı “Bizim Ev” adlı programda kullandığı sözler oldu. Tiyatro sanatçısının, “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu’da bir söz vardır; anan kesin anandır ama baban belki babandır” ifadeleri “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla yargıya taşındı.

“Espri amaçlı söyledim, kadınları yüceltmek istedim”

Gezen, emniyette verdiği ifadede sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Soruşturmaya konu olan bölümde geçen ifadelerim tamamen espri amaçlıdır. Hiçbir kesimi hedef almadım, kimseyi aşağılamadım. Aslında bu sözüm, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünü farklı bir şekilde anlatmaktır. Ülkemin kadınını yüceltmek için dile getirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Gezen’in ifadesinin ardından avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldığı öğrenildi.