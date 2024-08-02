Hadi biraz tarihe dalalım ve 2 Ağustos 1934’te neler olduğunu konuşalım. Bu tarih, Adolf Hitler’in Almanya’da Führer, yani lider olarak ilan edildiği gün. Peki, bu nasıl oldu? Neler yaşandı da Hitler, Almanya’nın tek hakimi oldu?

Öncelikle, Hitler’in iktidara girişi gerçekten ilginç. 1933 yılında, Almanya’nın siyasi atmosferi oldukça karışıktı. Naziler, 1930’ların başında oylarını hızla artırmaya başlamışlardı. Temmuz 1932’deki parlamento seçimlerinde, oyların %37’sini alarak diğer tüm partileri geride bıraktılar. Ancak Kasım 1932’de bu oran %33’e düştü. Yine de bu, diğer partilerden daha fazla oy demekti.

Nazilerin bu başarıları, Almanya’yı onların yönetimi olmadan yönetmeyi oldukça zor hale getiriyordu. Ama Hitler ve Nazi Partisi, diğer siyasi partilerle işbirliği yapmayı kesinlikle reddetti. Hitler, şansölye olmak istediğini açıkça belirtti. Başlangıçta Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, bu isteği kabul etmedi. Ama sonunda, bazı muhafazakar politikacıların da etkisiyle, 30 Ocak 1933’te Hitler’i Almanya’nın şansölyesi olarak atadı.

Bu atama, birazcık bir siyasi oyun gibiydi aslında. Bazı politikacılar, Hindenburg’u ikna ederek Hitler’i bu pozisyona getirdiler. Onlar, Hitler’in popülaritesini kendi amaçları için kullanabileceklerini düşündüler; ama bu, büyük bir yanlış anlamaydı.

Uzun Bıçaklar gecesi

Şimdi, 30 Haziran 1934’te yaşanan "Uzun Bıçaklar Gecesi" olayına geçelim. O gece, Hitler, S.A. lideri Ernst Röhm ve diğer muhalifleri hedef aldı. Çünkü onlara göre, bu kişilerin gücü, Hitler için bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. Bu olayla, Hitler, parti içindeki rakiplerini etkisiz hale getirdi. Artık, içteki bu çatışmalar sona ermişti ve Hitler’in iktidarı daha da pekişmişti.

Führer İlanı ve Totaliter Rejim

2 Ağustos 1934’te, Hindenburg’un vefatının ardından, Hitler, hem cumhurbaşkanlığını üstlendi hem de Führer olarak kendisini ilan etti. Artık Almanya’da her şey onun kontrolündeydi. Bu durum, Nazi rejiminin totaliter bir yapıya dönüşmesini hızlandırdı. "Alman ırkının üstünlüğü" ve antisemitizm gibi temalar etrafında şekillenen bir ideoloji, toplumun her kesimine yayılmaya başladı. Hükümet, medya ve eğitim üzerinde sıkı bir kontrol sağlandı. Muhalefet susturuldu ve propaganda, insanların düşüncelerini şekillendirmek için etkili bir araç haline geldi.

Sonuçlar ve Tarihi Etkiler

Sonuç olarak, Hitler’in Führer ilan edilmesi, Almanya’da korku ve baskı atmosferinin yaygınlaşmasına yol açtı. Bu dönemde, insanlık tarihinin en karanlık olaylarından biri olan Nazi rejimi ortaya çıktı. 1934 ve sonrasında uygulanan politikalar, korkunç bir insanlık dramına neden oldu; Yahudi soykırımı ve diğer etnik gruplara yönelik zulümler bu dönemin trajik sonuçlarıydı.

Günümüzde bile, 2 Ağustos 1934’te yaşananlar, totaliter yönetimlerin ve insan hakları ihlallerinin hatırlatması olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarih, tarihin akışını değiştiren bir anı olarak kayıtlara geçti ve unutmamamız gereken önemli bir ders niteliği taşıyor.