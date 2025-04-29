Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, çocukların yer aldığı görüntüleri nedeniyle gözaltına alındı. Hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan ev hapsi cezası verilen Gezgin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocukların yer aldığı görüntüye tepki yağdı

Fenomen Mükremin Gezgin’in sosyal medya hesaplarından erkek çocuklarına “Ben kadınım değil mi?” diye sorduğu anları paylaşmasının ardından kamuoyunda tepkiler yükseldi. Söz konusu görüntülerde çocukların yer alması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma sonrası gözaltı ve mahkeme süreci

Başsavcılık tarafından başlatılan adli süreç kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Gezgin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Gezgin hakkında 'Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi' kapsamında “müstehcenlik” suçundan ev hapsi kararı verdi.

Aile Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada hem çocukların korunması hem de dijital ortamda çocukların istismar edilmesine karşı gereken tüm yasal adımların atılacağını belirtti. Bakanlık ayrıca 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından yargılama sürecini de takip edeceklerini ifade etti.