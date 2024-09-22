Petrus van Schendel, 1806-1870 yılları arasında yaşayan, eserlerindeki etkili ışık kullanımıyla tanınan bir romantik ressamdır. “Mösyö Kandil” lakabıyla anılan van Schendel’in eserleri, İngiltere’den Avustralya’ya kadar birçok müzede sergilenmektedir. Önemli müşterileri arasında İngiltere Kraliçesi Victoria, Hollanda Kralı II. Willem ve Belçika Kralı I. Leopold yer almaktadır.

İlginç detaylar

Ressamın hayatı oldukça ilginçtir; üç evliliğinden 15 çocuğu olmuştur, bunların 13’ü ilk eşinden. Ekonomik zorluklar yaşadığı dönemlerde, uluslararası üne kavuşmadan önce bazı resimlerini yok pahasına satmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, kendi çapında bir mucit olan van Schendel, denizde navigasyon, demiryolu, havacılık ve tarım alanlarında birkaç patent almış ve bunları fuarlarda sergilemiştir.

Işığın ustası

Mum ışığıyla aydınlatılmış gece pazarı resimleriyle meşhur olan van Schendel, Rotterdam ve Amsterdam'da gece pazarı gibi eserleriyle dikkat çekmektedir. Münih'teki Neue Pinakothek'te bu eserleri gördüğümde, gece manzaralarının ışığını ve hareketini kullanış şekli beni derinden etkiledi. Tablo önünde kalakaldım; görevli beni "los los kapıyoruz hadi" diye uyardı. Bu büyüleyici deneyim, sanatıma duyduğum hayranlığı katladı.