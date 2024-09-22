Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, bu yıl aralıksız 10. kez yapılacak. Efeler Ligi’nin güçlü takımları Arkas Spor, Ziraat Bankkart ve Altekma’nın katılacağı turnuva, yeni sezon öncesi önemli bir prova olacak.

"Efeler Ligi’nin güçlü takımları sahada"

25-27 Eylül tarihlerinde İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde düzenlenecek turnuvada, ligde şampiyonluk hedefleyen Arkas Spor ve Ziraat Bankkart’ın yanı sıra Efeler Ligi’ne yeniden yükselen Altekma da yer alacak. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun desteğiyle gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek voleybol heyecanına sahne olacak.

Turnuvanın ilk gününde, 25 Eylül Çarşamba saat 14.00'te İzmir derbisi oynanacak. Arkas Spor ile Altekma karşı karşıya gelecek. İkinci gün, Arkas Spor ile Ziraat Bankkart karşılaşacak, son gün ise Altekma ile Ziraat Bankkart mücadele edecek. Üç gün boyunca devam edecek maçların ardından en fazla galibiyet alan takım, turnuvanın şampiyonu olarak sezona moralli başlayacak.

"İzmirli voleybolseverlere ücretsiz ziyafet"

Turnuva boyunca maçları ücretsiz olarak takip edebilecek olan İzmirliler, uzun bir aranın ardından salonlara dönecek. TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, tüm voleybolseverleri bu heyecan dolu organizasyona davet ederek, "İzmirli sporseverler için 3 gün sürecek bir voleybol şöleni sunacağız" dedi.