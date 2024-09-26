Münevver Karabulut cinayeti davasında yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için talimat verdi. Kararın ardından Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adliye önünde yaptığı açıklamada, mezarın açılmasının “çok gecikmiş bir karar” olduğunu belirtti.

2009 yılında vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye’yi derinden sarsmış ve uzun süre gündemde kalmıştı. Cinayet zanlısı Cem Garipoğlu, olaydan yaklaşık 6 ay sonra yakalanmış ve yargılanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2014 yılında ise Garipoğlu’nun cezaevindeki hücresinde ölü bulunmasının ardından, ölümünün şüpheli olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Kamuoyunda sıkça dile getirilen “Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?” soruları üzerine Karabulut ailesi, mezarın açılması için başvuruda bulunmuştu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi kabul etmesiyle Garipoğlu’nun mezarının açılması için düğmeye basıldı.

"Cumhurbaşkanı Özal’ın mezarı bile açılabiliyorsa…"

Kararın ardından Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Anadolu Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Epözdemir, Garipoğlu’nun mezarının açılmasını gecikmiş bir karar olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın dahi mezarı adli bir soruşturma kapsamında açılabiliyorsa, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması çok daha önce yapılmalıydı. Bu, aile ve kamuoyu açısından gecikmiş bir karardır. Ancak nihayet bu noktaya gelinmiş olmasını olumlu bir gelişme olarak görüyorum.”

"Mezar 3-4 gün içinde açılacak"

Epözdemir, mezarın açılmasının birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirterek, başsavcılık makamı ile yaptıkları görüşme neticesinde mezarlıkta gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için çalışmaların başladığını ifade etti. Konuya ilişkin detayları paylaşan avukat, “Mezar tamamen açılacak ve Cem Garipoğlu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Burada yapılacak detaylı DNA ve genotip incelemeleri ile ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı bilimsel yöntemlerle belirlenecek” dedi.

Epözdemir ayrıca, mezarın açılma işleminin adli heyetin ve taraf avukatlarının huzurunda yapılması gerektiğini vurguladı ve işlemin şeffaflıkla yürütülmesini talep etti.

"İntihara meyilli değildi, Garipoğlu’nun ölümü şüpheli"

Münevver Karabulut’un hunharca öldürülmesinin ardından sürecin detaylarına da değinen Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki ölümü hakkında çeşitli şüpheler olduğunu belirtti. Cezaevi psikologlarının Garipoğlu’nun intihara meyilli olmadığını ve sağlıklı bir ruh halinde olduğunu raporladığını vurgulayan Epözdemir, şu ifadelere yer verdi:

“Cezaevi psikologlarının hazırladığı raporlara göre, Cem Garipoğlu’nun intihar etme eğilimi yoktu. Hatta intihar edecek bir ruh hali içinde olmadığı da açıkça belirtilmişti. İntihar eden kişilerin genellikle bir veda notu veya dış dünyaya bir mesaj bırakması beklenir. Ancak Garipoğlu’nun ölümüyle ilgili böyle bir durum yaşanmadı. Ailesine de ölmeden önce ‘Beni buradan çıkarın, artık kalamıyorum’ şeklinde bir mesaj verdiği söyleniyor. Bu durum, intihara dair şüpheleri artırıyor.”

"Soruşturmanın şeffaflığı sağlanmalı"

Epözdemir, soruşturmanın başından itibaren yaşanan ihmaller ve manipülasyon girişimlerine de dikkat çekerek, bu tür kritik işlemlerin mutlak şeffaflıkla yapılması gerektiğini belirtti. Mezarlıkta olası delil kaybını önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiklerini ve başsavcılığın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

“Mezar açıldığında yapılacak tüm işlemlerde bulunmamız gerekiyor. Aksi halde, işlemin objektifliği ve şeffaflığı tartışmalı hale gelir. Bizim de bu süreçte hazır bulunmamız önemlidir,” diyen Epözdemir, işlemin gecikmiş olmasına rağmen nihayet gerçekleşecek olmasının önemini vurguladı.

Süreç nasıl işleyecek?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimat doğrultusunda mezarın açılması işlemi, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar ve gerekli güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Çıkartılan ceset Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kimlik tespiti yapılacak ve detaylı DNA incelemeleri gerçekleştirilecek. Eğer sonuçlar Cem Garipoğlu’nun ölümüyle ilgili şüpheleri giderirse, yıllardır devam eden bu tartışmalar nihayet son bulacak.