Isparta'da bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluborlu Yağlı Güreş Şenlikleri'nde, Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, güreş ağalığı ihalesini kazanarak bir kez daha Güreş Ağası unvanını elde etti. Tanyer, ata sporu olan yağlı güreşlere destek sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Münir Tanyer'in açıklamaları

Münir Tanyer, Isparta'da gerçekleştirilen ve geçmişi uzun yıllara dayanan yağlı güreş geleneğine destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Tanyer, memleketi Isparta'ya her fırsatta ziyaret ettiğini ve köklerine bağlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Küçük yaşlardan beri rahmetli babamla birlikte ata sporumuzu takip ederim. Burada beni en çok mutlu eden, gençlerimizin de bu spora sahip çıkması ve geleneğimizi sürdürmesidir. Bu güreş şenliklerinin devam etmesi ve bu kültürün yaşatılması ülkemiz için çok önemli. Emeği geçen herkese ve Uluborlu halkına teşekkür ediyorum"

46. Uluborlu yağlı güreşleri

Toplam 473 pehlivanın katıldığı Uluborlu Yağlı Güreş Şenlikleri'nde büyük bir mücadele sergilendi. Finalde Ertuğrul Dağdeviren ve Okan Acar karşı karşıya geldi. Puanlama bölümünde rakibine üstünlük kuran Ertuğrul Dağdeviren, 46'ncı Geleneksel Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan oldu. Okan Acar ikinci sırayı alırken, Salih Dorum üçüncü oldu. Dereceye giren başpehlivanlara ödüllerini Isparta Valisi Aydın Baruş takdim etti.