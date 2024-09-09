Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Savunma Günü dolayısıyla anlamlı bir resepsiyon düzenledi. Etkinlikte Türkiye’nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Savunma Günü'nün anlamı ve önemine dikkat çekildi

Resepsiyonda, Türkiye ve Pakistan milli marşları okunduktan sonra, Pakistan ordusunun Savunma Günü için hazırladığı video gösterildi. Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, konuşmasında etkinliğin amacının Pakistan'ın egemenliğine yönelik tehditlere karşı vatan savunucularını onurlandırmak olduğunu vurguladı. Cüneyd, “Geçtiğimiz 77 yıl içinde Pakistan'a üç büyük savaş dayatıldı. Bu süreçte gösterdiğimiz azim, barışsever ve cesur ulusların yalnızca güçle değil, kararlılıkla mücadele edebileceğini kanıtladı,” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, ayrıca Hindistan’ın Cammu ve Keşmir üzerindeki yasadışı işgaline ve bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırılığına dikkat çekti. “Pakistan, savaşın uluslararası sorunları çözmede bir yöntem olmadığına inanmakta ve barışın sağlanması için BM kararlarına uyulmasının tek çözüm olduğunu savunmaktadır,” dedi.

Ticaret hacmi ve ekonomik ilişkiler gelişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, etkinlikte Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının yanı sıra ticari ilişkilerin de hızla geliştiğini belirtti. “Son yıllarda ticaret hacmimiz 1 milyar dolar seviyesini aştı. 2024 yılının ilk sekiz ayında ticaret hacmimizde yüzde 42'lik bir artış kaydedildi. Ancak, gerçek potansiyelimizi yansıtması için 5 milyar dolarlık hedefe ulaşma kararlılığındayız,” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ve Pakistan’ın savunma sanayisindeki işbirliğinin önemine de vurgu yaptı. “Pakistan MILGEM projesi çerçevesinde dört korvet inşası, bu işbirliğinin en önemli örneklerinden biridir. Bu proje, ülkelerimiz arasındaki güçlü ortaklığı simgelemekte ve gelecekte daha büyük işbirliklerinin habercisidir,” dedi.

Gelecek için umut verici adımlar

Bütün bu çabaların Türkiye-Pakistan ilişkilerini daha da derinleştirmeyi amaçladığını belirten Bolat, geçtiğimiz ay Türk iş dünyası temsilcileriyle Pakistan’a gerçekleştirdikleri ziyareti de önemli bir adım olarak nitelendirdi.