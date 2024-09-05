Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’i ölümle tehdit eden iki kişinin kimlikleri tespit edilerek İzmir’de gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, şüphelilerle birlikte çeşitli suç unsurlarının ele geçirildiği bildirildi.

Olayın detayları

Olay, sosyal medya üzerinden yayımlanan bir video ile ortaya çıkmıştı. Videoda, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mahsun Kuruçay’ın, Murat Ağırel’e yönelik silahlı saldırı gerçekleştireceğine dair tehditler yer alıyordu. Bu tehditlerin ardından, İstihbarat Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda videolarda yer alan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu belirlendi.

04 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerle birlikte üç adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, dört adet cep telefonu ve bir adet tripod ele geçirildi. Şüpheli O.Ö.’nün 12 ayrı suçtan, Y.K.’nın ise iki ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve adli sürecin devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun KURUÇAY’ın, Gazeteci Murat AĞIREL’e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir.

04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir’deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 4 adet cep telefonu ve 1 adet tripod ele geçirilmiştir.

O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."