Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen festivalde sahne alan Boz, muhteşem performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Boz, sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarı ve etkileyici sahne şovlarıyla müzikseverlerin beğenisini topladı. Özellikle "Püf" adlı hit şarkısına özel alevli sahne şovu, konserin en dikkat çeken anlarından biri oldu. "Antep, sizin için yanıyorum" diyerek şarkısına başlayan Boz, hayranlarının coşkulu tezahüratları ve alkışlarıyla sahnede adeta büyüledi.

Rekor katılım gösterilen konser, Murat Boz’un kariyerinin en sevilen şarkılarının yanı sıra, son albümü "3"ten de şarkılarla dolu bir müzikal resital sundu. Festival, Gaziantep’te unutulmayacak bir etkinliğe imza atarken Boz, müzikseverlerin gönlünde bir kez daha taht kurdu.