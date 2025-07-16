Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya uygun olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından, Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya uygun olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini duyurdu. Koçhan, şunları kaydetti:

“Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz. Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Adli Tıp Kurumu’nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır.”

Anjiyo olduktan sonra yine cezaevine gönderilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, daha önce kanseri atlatmış ancak cezaevindeyken lenfoma şüphesiyle ameliyat edildikten sonra cezaevine tekrar gönderilmişti.

Kısa süre sonra yeniden cezaevinde rahatsızlanan Çalık, anjiyo olmuş ve sonrasında da yeniden cezaevine gönderilmişti.