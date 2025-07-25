Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, son olarak Çağdaş Bodrumspor’da forma giyen kısa forvet Murat Can Esen’i kadrosuna kattığını açıkladı.



Göztepe’den yeni takviye

Göztepe Basketbol, kadro planlamaları kapsamında dış transferde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ahmet Fatih Cantitiz, Eray Büyükcangaz ve Jordan Barnes’i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, son olarak 35 yaşındaki kısa forvet Murat Can Esen ile anlaşma sağladı.

Resmî açıklama yapıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göztepe’miz, 2025-2026 sezonu için Murat Can Esen ile anlaşmaya varmıştır. Murat Can Esen’e kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formayla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”

Tecrübeli kariyer

Alt yaş kategorilerinde millî formayı da giyen Murat Can Esen, son olarak Çağdaş Bodrumspor ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı yaşadı.

Kariyerinde; Final Spor, Akhisar Belediye, Yalova Belediyespor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor, Budo Gemlik Basketbol, Alagöz Iğdır Basketbol, Karesi Spor ve Fethiye Belediye gibi takımlarda da forma giydi.