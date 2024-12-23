Adanalı ünlü şarkıcı Murat Kekilli, annesi Sıdıka Kekilli'yi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle kaybetti. Acılı şarkıcı annesini gözyaşlarıyla uğurladı.

Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteydi. Maalesef, 84 yaşındaki Sıdıka Kekilli dün hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kekilli, annesini son bir kez görmek için kabullenmekte zorlandı.

Son yolculuk için Kabasakal Mezarlığı'na uğurlandı

Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye Murat Kekilli ve ailesinin yanı sıra çok sayıda yakın dostu, siyasetçi ve hayranı da katıldı. Cenaze namazı kılındıktan sonra, Sıdıka Kekilli'nin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Murat Kekilli zor anlar yaşadı

Murat Kekilli, annesinin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamayarak büyük bir üzüntü yaşadı. Zor anlar geçiren şarkıcı, güçlükle ayakta durdu ve annesinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı.