Şehzadeler Belediyesi Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Final Grubuna yükseldi.

Şehzadeler Belediyesi Küçük Kızlar Voleybol Takımı, hafta sonu düzenlenen Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcular, üstün performanslarıyla maçı 3-0'lık net bir skorla kazanarak Final Grubuna kalmayı başardı.

Final grubuna yükseldiler

Şehzadeler Belediyesi’nin küçük kızlar voleybol takımı, büyük bir özveriyle oynadığı müsabaka sonucunda rakibini 3-0 yenerek Final Grubuna yükseldi. Bu başarı, takım için önemli bir adım olarak kaydedildi. Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak da karşılaşmayı izleyerek genç oyunculara olan desteğini gösterdi.

Başkan Durbay'dan takıma tebrik

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, takımın elde ettiği bu anlamlı başarıyı kutlayarak, "Gençlerimizin spordaki başarılarını görmek bizler için büyük bir mutluluk. Takımımızı tebrik ediyor, Final Grubu maçlarında başarılar diliyorum," dedi.

Bir sonraki hedef: Final grubu şampiyonluğu

Şehzadeler Belediyesi Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Final Grubu maçları için çalışmalarına devam ederken, bir sonraki hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Genç sporcuların motivasyonu yüksek ve başarıya olan inançları her geçen gün artıyor.