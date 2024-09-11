Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yıllarının hayırlı olmasını dileyen bir mesaj paylaşarak şunları ekledi: " Sevgili çocuklar, yeni eğitim ve öğretim yılında "Sıfır Atık" ilkelerini benimseyerek "Çevre Dostu" adımlarla geleceğinize yatırım yapın!"

Peki Bakan Kurum'un bahsettiği "Sıfır Atık" nedir?

"Sıfır atık," doğal kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun en aza indirilmesi, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla geliştirilmiş bir çevre yönetim yaklaşımıdır. Temel amacı, atık üretimini en düşük seviyeye indirerek sürdürülebilir bir yaşam tarzı ve çevre dostu bir toplum oluşturmaktır. Bu sistem, bireylerden kurumlara kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir ve geri dönüşüm, yeniden kullanım, kompostlama gibi yöntemlerle doğaya zarar veren atıkların kontrol edilmesini sağlar.

"Sıfır atık" stratejisi, kaynakların daha verimli kullanılmasını, geri kazanılabilir malzemelerin ekonomiye kazandırılmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını hedefler.

Ayrıntılı bilgi ve ilgili projeler için sıfır atık resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.