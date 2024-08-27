Fenerbahçe, genç yetenekleri kadrosuna katma hedefi doğrultusunda Adana Demirspor'un üç genç oyuncusuna talip oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Radyo Gol'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki santrfor Ozan Demirbağ, 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer ve U13 takımından bir oyuncuyu transfer etmek istediğini belirtti.

"Bu takım ligde kalacaktır"

Başkan Sancak, bu genç oyuncuların Fenerbahçe'nin radarında olduğunu vurgularken, transfer yasağıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Sancak, transfer tahtasının açılıp açılmayacağı konusunda belirsizliğin devam ettiğini ifade ederek, "Allah bilir, açmaya çalışıyoruz ama açılmazsa da sorun yok. Bu takım bu haliyle de ligde kalacaktır" dedi.

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Takım, 4. hafta maçında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te Galatasaray'ı ağırlayacak.