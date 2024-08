Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ve sert ifadeler kullandı. Sezona Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarında aldığı iki yenilgiyle istediği gibi başlayamayan Adana Demirspor'da, Sancak'ın açıklamaları gündeme damga vurdu.

Paylaşımında popüler Türk dizisi Kurtlar Vadisi'nden bir sahneye de yer veren Sancak, "Hodri meydan" ana konulu yazısında şunları paylaştı:

"Evet arkadaşlar,benim anlamadığım ruhunu satmış bazıları,bilerek isteyerek saldırıyor,HODRİ MEYDAN,o bana bunları saldırtatan ağalarına söylüyorum,kulübü 1. Ligten aldım 3.5 futbolcuyla 25 milyon Euro borçla o sezonki transferlerle toplam 50 milyon la başladım(bir müptezel,ve hain ve benden aylık maaş alan,zat a göre 40 milyon Euro olsun)her yıl ortalama 25 milyon Euro cebimden harcadım ilave 125 milyon Euro,gelirleri düş bonservisi geliri yayın geliri,sponsor geliri,kombine, bilet satışı,hadi düş 50 milyon Euro milyon,165-50-kalan 115 milyon Euro,kulüp giderlerini de saymayalım,şu anda borç 25 milyon Euro..O bir sohpette(onlar kendilerini biliyor 2 kişi ve kendisi )ben 150 milyon tl her yıl verecem,diyen bürokrat,ismi bende saklı,bende konsorsiyum yapacam para toplayacam diyen şahsiyet,seyirciyi de başkanın üzerine kışkırtıp diyen müptezel ,ve hiç bir şeyden haberi olmayan,yada sizide görürüz denilen,3-4 grup lideri(inşallah haberleri yoktur)temennim o.HODRİ MEYDAN BEY LER,toplayın 25 milyon Euro’yu kulüp yönetimi ve hissselerin yüzde 50 sini devredeyim size,bu 25 milyon euroyla tahtayıda açarsınız ve tüm borçlarıda kapatırsınız,ve istediğiniz gibi at koşturursunuz,ha bu arada transfer edilecek oyuncularda hazır,ve transfer sürenizde 20 gününüzde var,25 ine kadar bana haber gönderin,aracıyla,çünkü sizle muhatap olmam,şayet bunu yapmazsanız bu takımın yakasından düşün,düşün düşün,işimize bakalım,ben kaçmam ve hiç birinizden de korkmam,en iyi bilende sizsiniz,kalan yüzde 50 yide gerçek Adanademirspor u seven 10 kişiye devredecem 1 tl karşılığında,yok yanaşmıyacaksanız,kulübün içindeki ajanlarınızı,adamlarınızın,futbolcu,yönetici ve çalışanların,kafasını karıştırdığınız kişileri rahat bırakın,şimdi ADS nin gerçek sahiplerine ve bu oyuna gelen genç kardeşlerime uymayın bunlara,sizleri kandırıyorlar,amaçları takım değil,amaçları 3/5 kurus götürmektir,takımına sahip çıkan oyunlara gelmeyen siz onları biliyorsunuz,Ads için başkanlarının yanında duranlarada çok teşekkür ederim ,sağolun varolun…HODRİ MEYDAN,HODRİ MEYDAAAAAAAAAAAAAAAAAN"

Kurtlar Vadisi dizisinden paylaştığı video:

