Turkcell, 21 Ağustos 2024 tarihinde 3 milyon adet hisse geri alımı gerçekleştirerek dikkat çekici bir finansal hamle yaptı. Bu işlem, Turkcell'in 27 Temmuz 2016 tarihinde başlattığı geri alım programı kapsamında şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük hisse geri alımı olarak kayıtlara geçti. Yapılan açıklamaya göre, hisseler ortalama 99,87 TL fiyat seviyesinde alındı ve işlemin toplam tutarı 299.595.008 TL olarak gerçekleşti.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, programın başladığı tarihten itibaren bugüne kadar toplamda 20.895.205 adet payın geri alındığı ve bu alımların toplam tutarının 513.829.004 TL olduğu belirtildi. Bu geri alımlar sonucunda şirketin sermayesindeki payının %0,95 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Turkcell'in hisse geri alım programı, piyasa koşullarına ve şirket stratejilerine bağlı olarak hissedar değerini artırma amacı güdüyor. Şirket, hisse geri alımlarıyla ilgili düzenli olarak kamuoyunu bilgilendiriyor ve bu süreçte sermaye yapısını güçlendirmeye odaklanıyor.