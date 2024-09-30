Süper Lig’de zor günler geçiren Adana Demirspor, Bodrumspor FK'ya 3-1 mağlup olarak 7. haftayı 6 yenilgi ve 1 beraberlikle son sırada tamamladı. Mali sıkıntılar yaşayan ve transfer tahtası kapalı olan Adana temsilcisi, taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.

"Ya hallet, ya devret"

Adana Demirspor’un taraftar grubu "Şimşekler", sosyal medya üzerinden Başkan Murat Sancak'ı hedef alarak "Ya hallet, ya devret" ifadelerini kullandı. Bu tepki üzerine Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert bir yanıt verdi:

“Ya halledeceğiz, ya da çekip gideceğiz. Kimsenin tehditlerine boyun eğmem. İnanın tüm çabamız bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için ama sabır göstermek gerekiyor. Eleştiriler olacak ama saygı çerçevesinde olsun. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız.”

Adana Demirspor'da kötü gidişat sürerken, yönetim ve taraftar arasında yaşanan gerilim kulübün geleceği için kritik bir dönemin habercisi olabilir.