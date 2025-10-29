Marmaris’te Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümü, dans, müzik ve tiyatronun bir araya geldiği renkli bir etkinlikle kutlandı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris’in adının kültür ve sanatla anılmasından gurur duyuyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kültür sanat etkinlikleriyle kutluyor. Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen Emanet Dans Tiyatrosu Kurtuluş Savaşı’nı anlatırken, Marmaris Kültür ve Sanat Evi’ndeki "Cumhuriyet’ten Günümüze" gecesi de dans, müzik ve tiyatroyla Cumhuriyet’in 102 yıllık mirasını yaşattı.

Marmaris Kültür ve Sanat Evi’nin öğretmenleri ve öğrencilerinin katkı sunduğu geceye Başkan Ünlü, kardeş şehir Almanya’nın Fürth kentinden gelen konuklar ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Kültür ve Sanat Kulübü (AKSAK) oyuncularının sahne aldığı gösteride, özgürlük, eşitlik ve çağdaşlık temalı performanslar sergilendi.

Etkinlikte konuşan Ünlü, "Marmaris’in adının kültür ve sanatla anılmasından gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutluyor, bu güzel gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.