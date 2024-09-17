Oyuncunun, projeden bölüm başına 1 milyon 800 bin TL kazanacağı iddia ediliyor. Bu rakam, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırırken, Murat Yıldırım’ın ekranlara geri dönüşü şimdiden merakla bekleniyor.

Başrolü Ebru Şahin ile Paylaşıyor

Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan 'Gizli Bahçe' dizisinde Murat Yıldırım, başarılı oyuncu Ebru Şahin ile başrolleri paylaşacak. İkili, iddialı projede sergileyecekleri performansla sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alacağa benziyor.

Yeni Sezonun Ücret Yarışı Başladı

Diziler yeni sezon hazırlıklarına hız verirken, başrol oyuncularının alacağı ücretler de sektörde büyük bir merak konusu oldu. Murat Yıldırım’ın yüksek kazancı, diğer projelerdeki başrol oyuncularının ücretleriyle kıyaslanarak uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.