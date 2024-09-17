TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928’e sahasında 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini alan Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar, takımının performansını değerlendirdi. Özellikle maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Güraçar, buldukları fırsatları değerlendirememelerinin büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti.

"İlk yarım saatte 3-4 farkı kolaylıkla yakalayabileceğimiz bir oyun oynadık. Rakibimizi yarı sahamızdan neredeyse hiç çıkarmadık, ancak gol pozisyonlarını değerlendiremedik," diyen Güraçar, rakibin ilk şutunun golle sonuçlanmasının takım için hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Maç boyunca yoğun baskı kurduklarını, ancak gol bulamadıklarını belirterek, "Bu oyunun karşılığı puan alamamak gerçekten çok üzücü. Daha çok çalışarak özellikle gol pozisyonlarını değerlendirme konusunda gelişmeliyiz," dedi.

Ligin en genç takımlarından biri olduklarını hatırlatan Güraçar, "Bu tür maçlar genç oyuncularımıza çok şey öğretecek. Aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz, ancak daha etkili olmalıyız," diyerek takımının mücadeleye devam edeceğini belirtti.