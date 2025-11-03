Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği kutlama programı ve Van Dernekleri Federasyonu’nun açılış törenine katıldı.

Uysal, Yıldız Mahallesi’nde gerçekleşen Van Dernekleri Federasyonu açılışında yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da dünyanın dört bir yanından gelen tüm insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığını vurguladı.

Uysal, “Muratpaşa’mızda muhteşem bir ortak yaşam kültürümüz var. Muratpaşa sadece bir kent değil. Dünyanın dört bir tarafından insanın hiçbir yabancılık çekmeden yaşadığı ve birinci sınıf komşu olarak hayatına devam ettiği muhteşem bir birlik. Hep birlikte muhteşem bir ortak yaşam kültürünü inşa ettik ve bunun gereklerini de hep birlikte yerine getiriyoruz" dedi.

Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü anısına Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kutlama programında da konuşan Uysal, “Kars çok farklı kökenlerden gelen insanların bir ulus çatısı altında bir millet çatısı altında asıllarını koruyarak ve birlik ve beraberliğin altını kalın kalın çizerek yaşadığı muhteşem bir il. İnsanların bu kadar barışık, bu kadar iç içe ve bu kadar mizah duygusuyla türküyle, şarkıyla, kültürle iç içe yaşadığı coğrafya çok nadir bulunur. Kars’ta bu ortak yaşam kültürünü inşa ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.