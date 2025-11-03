Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.35’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,2 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Balıkesir, Manisa, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.

Vali Ustaoğlu: “Olumsuz bir durum yok”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını belirtti.

Vali Ustaoğlu, “Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır” dedi.

Şener Üşümezsoy: “Bu depremin etkili olacağını sanmıyorum”

Depremin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının bölgesel bir kırılmadan kaynaklandığını ve daha büyük bir deprem riskinin olmadığını belirtti.

Üşümezsoy, “Bu depremin çok etkili olacağını zannetmiyorum. Yerel bir fay hareketiyle ilişkili. Panik yaratacak bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyarıyor: Artçı sarsıntılar yaşanabilir

Deprem uzmanları, 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanabileceğine dikkat çekti. Yetkililer vatandaşlardan, yapı hasar tespitleri tamamlanmadan riskli binalara girmemelerini istedi.