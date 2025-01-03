Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi Türkiye genelinde büyük üzüntü yaratırken, Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun Tayfur hakkında yaptığı açıklamalar kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Özuğurlu’nun açıklamaları tartışma yarattı

Musa Özuğurlu, Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından yaptığı yorumda sanatçının müzikal yönünü sert bir şekilde eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar.”

Bu sözler, Ferdi Tayfur hayranları başta olmak üzere birçok kişi tarafından saygısız ve aşağılayıcı bulunarak sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

🚨 RTÜK, Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkında söylediği, 'Ağlak arabesk yapan birisi' ve 'Sanatsal açıdan berbattı’ yorumları nedeniyle inceleme başlattı. https://t.co/CvKwLKubYF pic.twitter.com/bBtXhMbYDY — gdh (@gundemedairhs) January 3, 2025

RTÜK’ten inceleme kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur hakkındaki ifadeleri üzerine Tele 1 hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Açıklamada, kamuoyunda rahatsızlık yaratan bu ifadelerin yayın etiği ve kamu hassasiyetleri çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Ferdi Tayfur hayranları ve sanatçının sevenleri, Özuğurlu’nun açıklamalarını sanatçının mirasına saygısızlık olarak değerlendirdi. Sosyal medyada “Ferdi Tayfur’un sanatı halkın duygularını yansıtan güçlü bir mirastır” yorumları öne çıktı.