Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Muhtarlar Günü’nde Konaklı muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Mutlu, Bergama Vapuru ile düzenlenen Körfez turunda, “Konak için daha güzel şeyleri ancak el ele verirsek başarabiliriz” dedi.

Etkinliğe CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, ilçe yönetimi ve belediye bürokratları da katıldı. Mutlu, 111 mahalle muhtarıyla Konak’ta güçlü bir aile olduklarını belirterek, “Mahallelerimizdeki sorunlara birlikte çözüm buluyoruz. Sizlerin çabası bizi diri tutuyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında birlik vurgusu yapan Başkan Mutlu, “Hepimiz güzel işler yapmak için seçildik. Bunu da ancak yan yana durursak başarabiliriz. Sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu görevi yaparken sizlerin yol arkadaşlığından güç almak bana her zaman mutluluk veriyor.” dedi.

Bergama Vapuru, Konak, Pasaport, Alsancak, Liman, Karataş, Göztepe ve Güzelyalı kıyılarını dolaşarak katılımcılara eşsiz bir Körfez manzarası sundu. Muhtarlar hem keyifli vakit geçirdi hem de mahallelerinin ihtiyaçlarını doğrudan Başkan Mutlu’ya iletti.

Tur boyunca Konak Kültür Orkestrası şarkılar seslendirdi; Başkan Mutlu ve muhtarlar birlikte halay çekti. Etkinliğin sonunda muhtarlar, Başkan Mutlu’ya doğum günü sürprizi yaparak pasta kestiler.