MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemine dikkat çekti. Temur, zaferin kahramanlarını rahmetle anarak, ülkemizin milli birlik ve beraberlik ruhuyla sonsuza dek var olacağını vurguladı.

Bağımsızlık ve hürriyetin simgesi

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu tarihi günün milletimiz için taşıdığı derin anlamı ve bağımsızlık ruhunu bir kez daha hatırlattı. Temur, "Kahraman ecdadımızın vatan toprakları uğruna 'Ya istiklâl ya izmihlâl' diyerek tarihe nakşettiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu olsun" dedi. 30 Ağustos 1922 tarihinin, Türk milletinin ordusuyla birlikte yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Temur, bağımsızlık inancımızın ve hür yaşama kararlılığımızın dünyaya ilan edildiği bu günün, millet olarak kenetlenmemizi simgelediğini ifade etti.

Tarihin dönüm noktası

Temur, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın sadece Türk milletinin makûs talihini değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen diğer uluslara da örnek teşkil ettiğini belirtti. "30 Ağustos, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu zaferle Türk milleti, vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ispat etmiştir" ifadelerini kullanan Temur, zaferin Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

İş dünyasından 30 Ağustos mesajı

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, konuşmasında iş dünyasının da bu özel günün önemini anladığını ve ülkemizin büyümesi ve zenginleşmesi için değer üretmeye devam ettiğini belirtti. "Bu anlamlı gün vesilesiyle büyüyen ve zenginleşen ülkemizin tarih içindeki hak ettiği yeri bulması için değer üreten iş dünyamız adına, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu zaferin mimarı olan şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz" diyerek, iş dünyasının bu konudaki duyarlılığını dile getirdi.