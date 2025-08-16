Abdülhamid’in torunu sahte diplomayı neden aldığını açıkladı

Patlamanın ardından MUSKİ ekipleri, ana isale hattındaki arızayı gidermek ve suyun yol ve bahçelere verdiği zararları önlemek için çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede çalışmalar tamamlanana kadar vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Olay yerine gelen MUSKİ görevlileri, sürücüleri patlamanın yaşandığı bölgede araçlarıyla geçmemeleri konusunda uyardı. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye şerit çekilerek yol trafiğe kapatıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi’nde ana isale hattında patlama yaşandı. Patlama sonucu yolda büyük bir çukur oluştu ve patlaktan çıkan su önce caddeyi ardından çevredeki bahçeleri etkiledi.

