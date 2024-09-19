Muski̇ Müdürü Yılmaz Şengül Bodrum’un Su Sorununu Çözeceğiz

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Bodrum’un su sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Şengül, Bodrum Yarımadası'ndaki su sıkıntılarını çözmek için yürüttükleri projelerin hızla ilerlediğini ve su miktarını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bodrum’da su sorunu

Bodrum, son yıllarda artan nüfusu ve turizm yoğunluğu sebebiyle ciddi su sıkıntıları yaşıyor. Özellikle yaz aylarında bu sorun kendini daha fazla hissettiriyor. MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, su sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında detaylar verdi. Şengül, Bodrum’un su sorununa yönelik olarak yapılan projelerin başında su altyapısının güçlendirilmesinin geldiğini söyledi.

“DSİ hatları devreden çıkarılacak”

Bodrum’da yaşanan su sorununun en büyük nedenlerinden biri, bölgedeki su altyapısının yetersiz oluşu. MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen mevcut su hatlarının devre dışı bırakılacağını ve yeni hatların devreye alınacağını vurguladı. “Bu kış, yaz sezonunun ardından başlayacak çalışmalarla su miktarını artıracağız. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız” diyen Şengül, Ahmet Aras’ın da bu konuda kesin talimat verdiğini ekledi.

Zorluklara rağmen ilerleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, yürütülen projelerin bazı hukuki engellerle karşılaştığını ancak bunun kendilerini durdurmayacağını belirtti. Şengül, “Mahkemelik olmamıza rağmen DSİ’nin hatlarını devreden çıkarma konusunda kararlıyız” diyerek bölgedeki su altyapısının güçlendirilmesi ve su sorunlarının çözülmesi için her türlü engelin üstesinden geleceklerini dile getirdi.