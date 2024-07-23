Muğla'da 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? MUSKİ resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Marmaris, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Dalaman, Marmaris, Seydikemer.

İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
MARMARİS ARMUTALAN 2 Saat 23.07.2024 10:50 Plansız
MARMARİS HATİPİRİMİ 2 Saat 23.07.2024 10:46 Plansız
YATAĞAN BOZÜYÜK 3 Saat 23.07.2024 10:44 Plansız
KAVAKLIDERE DEREBAĞ 7 Saat 23.07.2024 10:20 Plansız
MİLAS GÜNEŞ 3 Saat 23.07.2024 09:58 Plansız
DALAMAN ŞEREFLER 2 Saat 23.07.2024 09:46 Plansız
MARMARİS BELDİBİ 2 Saat 23.07.2024 09:36 Plansız
SEYDİKEMER GERİŞBURNU 2 Saat 23.07.2024 08:57 Plansız

Ayrıntılı bilgi için MUSKİ adresine ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: HABER MERKEZİ