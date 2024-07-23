Muğla'da 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? MUSKİ resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Marmaris, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Dalaman, Marmaris, Seydikemer.
|İlçe
|Mahalle
|Süre
|Kesinti Başlangıç
|Türü
|İlçe
|Mahalle
|Süre
|Kesinti Başlangıç
|Türü
|MARMARİS
|ARMUTALAN
|2 Saat
|23.07.2024 10:50
|Plansız
|MARMARİS
|HATİPİRİMİ
|2 Saat
|23.07.2024 10:46
|Plansız
|YATAĞAN
|BOZÜYÜK
|3 Saat
|23.07.2024 10:44
|Plansız
|KAVAKLIDERE
|DEREBAĞ
|7 Saat
|23.07.2024 10:20
|Plansız
|MİLAS
|GÜNEŞ
|3 Saat
|23.07.2024 09:58
|Plansız
|DALAMAN
|ŞEREFLER
|2 Saat
|23.07.2024 09:46
|Plansız
|MARMARİS
|BELDİBİ
|2 Saat
|23.07.2024 09:36
|Plansız
|SEYDİKEMER
|GERİŞBURNU
|2 Saat
|23.07.2024 08:57
|Plansız
Ayrıntılı bilgi için MUSKİ adresine ulaşabilirsiniz.
Kaynak: HABER MERKEZİ