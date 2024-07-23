BlackRock, Fidelity Investments ve Bitwise Asset Management gibi büyük varlık yönetim şirketlerinin spot Ethereum ETF'leri işlem görmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, Ethereum ve genel olarak kripto para piyasası için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

BlackRock ve Fidelity Investments'dan açıklamalar

BlackRock, iShares Ethereum Trust ETF'sine (ETHA) ilişkin kayıt beyanının SEC tarafından geçerli ilan edildiğini açıkladı. iShares Ethereum Trust ETF'sinin 23 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması bekleniyor. BlackRock, Ethereum tabanlı ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle yatırımcılara yeni bir yatırım aracı sunmayı hedefliyor.

Fidelity Investments, etherin performansını takip etmeyi amaçlayan Fidelity Ethereum Fonu'nun (FETH) piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu fonun piyasaya sürülmesiyle, yatırımcılar Ethereum'a doğrudan yatırım yapmadan, fiyat hareketlerinden faydalanma fırsatı bulacak.

Bitwise Asset Management da Bitwise Ethereum ETF'sinin (ETHW) 23 Temmuz'da New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayacağını açıkladı. Bu gelişme, Ethereum yatırımcıları için çeşitlendirilmiş ve daha güvenli yatırım seçenekleri sunacak.

Spot Bitcoin ETF onayları

SEC, ocak ayında spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamıştı. BlackRock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investments ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.