Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi çıkarılırken, 3 kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından başlatılan enkaz kaldırma işlemleri, iş makineleri ve ekiplerin yoğun çabasıyla sona erdi.
Beyşehir Caddesi üzerindeki binanın çökmesiyle başlayan yoğun çalışmalar, öğleden sonra sona erdi. Çöken binanın bulunduğu alanda molozlar kamyonlara yüklenerek taşındı ve alan boşaltıldı. Binanın enkazı bölgeden kaldırılırken, kayıpların ardından acı tablo da netleşti.
Kaynak: İHA