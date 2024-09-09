Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı vesilesiyle anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, İzmir’in Kurtuluş Savaşı’ndaki kritik rolüne ve şehrin bağımsızlığı için verdiği mücadeleye vurgu yaptı.

Tarihî bir dönüm noktası: İzmir’in kurtuluşu

Mustafa Bilici, mesajında İzmir’in Kurtuluş Savaşı sürecindeki önemini anlatarak, “Milli mücadelenin sembollerinden olan şehrimiz, Kurtuluş Savaşı boyunca cesurca savaşmış; birçok evladını cepheye göndermiş, Kuvayı Milliye birlikleri ve halk topyekün tam bağımsızlık için canlarını ortaya koymaktan çekinmemiştir” dedi.

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz'un, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla tamamlandığını ve Türk ordularının İzmir’e girmesiyle yaklaşık 3 yıl 4 ay süren Yunan işgalinin sona erdiğini belirtti.

Atatürk ve şehitlerimiz unutulmadı

Bilici, mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 15 Mayıs 1919’da İzmir’de düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’i de anarak, “Bağımsızlık uğruna şehit olan tüm vatan evlatlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyor; İzmir’in Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünde, bu yolda canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir’in Kurtuluşu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli anlarından biri olarak tarih sayfalarındaki yerini almış ve bu özel gün, her yıl coşku ve minnetle kutlanmaya devam etmektedir.