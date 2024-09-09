Türkiye inşaat sektörü, 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüme kaydederek genel ekonomiden daha iyi performans gösterdi. Ancak aynı dönemde inşaat malzemesi sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 13,8 oranında daraldı. Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan rapor, sektördeki bu çarpıcı zıtlığı gözler önüne seriyor.

İnşaat sektörü büyümesini sürdürdü

2024 yılı ikinci çeyreğinde inşaat sektörü, ekonomideki genel yavaşlamaya rağmen yüzde 6,5 büyüme kaydetti. Bu büyümede, özellikle deprem bölgesindeki yeniden imar çalışmaları ve yerel seçimler sonrası hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri etkili oldu. Türkiye İMSAD’ın raporuna göre, inşaat sektörü 7 çeyrektir kesintisiz büyüme göstererek ekonomik sıkılaştırma politikalarından en az etkilenen sektörlerden biri oldu.

İnşaat sektörünün genel ekonomiden daha hızlı büyüdüğü bu dönemde, Türkiye ekonomisi yüzde 2,5 büyüme kaydetti. Gayrimenkul sektörü ise yüzde 3,7 oranında büyüme gösterdi. Bu veriler, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin itici gücü olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

İnşaat malzemesi sanayi üretiminde düşüş yaşandı

Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 oranında azaldı. Raporda, yılın ilk çeyreğinde inşaat malzemesi üretiminin yüzde 10,9 artış gösterdiği belirtilirken, Nisan ayında yüzde 0,4 azalma, Mayıs ayında ise yüzde 2,5 artış görüldü. Ancak Haziran ayında çalışma gün sayısının azalması ve diğer etkenlerle birlikte üretimde sert bir düşüş yaşandığı vurgulandı.

Alt sektörlerde üretim farklılıkları

2024 yılının ilk yarısında alt sektörlerde farklı üretim eğilimleri gözlemlendi. Rapora göre, bazı alt sektörlerde üretim artışları dikkat çekerken, bazılarında ise yüksek düşüşler kaydedildi. Hazır beton üretimi yüzde 16,1, inşaat camları üretimi yüzde 17, çimento üretimi yüzde 12,1 ve demir çelik ürünlerinde üretim yüzde 14,8 artış gösterdi.

Buna karşılık, seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 22, seramik sağlık gereçleri üretimi ise yüzde 24,6 oranında azaldı. Raporda, metal yapı ve yapı parçaları üretimi yüzde 24,6, demir çelik radyatör üretimi yüzde 19 ve parke üretimi ise yüzde 18,7 oranında geriledi.

İnşaat harcamaları yükseldi

Raporda, 2024 yılı ikinci çeyreğinde inşaat harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,3 oranında artarak 1,57 trilyon TL’ye ulaştığı ifade edildi. Enflasyon ve inşaat maliyetlerindeki artışlar, bu büyümede önemli bir rol oynadı. Reel olarak inşaat harcamaları ise yüzde 8 oranında arttı.