Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Sarıgül, futboldaki ofsayt kuralının kaldırılmasını önererek bu kuralın futbolun hızını düşürdüğünü savundu.

“Ofsayt Futbola Engel”

Sarıgül, futbolun daha dinamik bir oyun haline gelmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Ofsayt, futbolun heyecanını ve hızını düşüren gereksiz bir kural haline geldi. Daha hızlı bir futbol istiyorsak, bu engeli kaldırmalıyız. Fransız Arsène Wenger bunu söylediğinde ciddiye alınıyor, ama Sarıgül söyleyince gülünüyor."

CHP’li Veli Ağbaba’ya Tepki

Konuşması sırasında önerisiyle alay edildiğini düşünen Sarıgül, kendisine gülen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya da kürsüden tepki gösterdi:

"Erzincanlı Mustafa Sarıgül konuşunca gülüyorsunuz. Ama Fransız Wenger’in aynı şeyi söylemesini alkışlıyorsunuz. Futbol hepimiz için, ciddiye alınması gereken bir konu."

Milli Takım Eleştirisi

Sarıgül, Türkiye Milli Takımı’nın uluslararası alanda beklenen başarıları yakalayamamasını da eleştirdi. Teknik direktör seçimlerine vurgu yapan Sarıgül, şunları dile getirdi:

"Milli Takım’ın başına sadece adı değil, ruhu da bize uygun bir teknik direktör getirilmeli. Ancak biz hem tarzı hem ismi bize uzak bir İtalyan hocayla çalışıyoruz. Beklenen başarıyı yakalayamıyoruz."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sarıgül’ün ofsayt çıkışı ve Milli Takım eleştirileri sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimileri Sarıgül’ün önerisini desteklerken, kimileri ise bu talebi şaşkınlıkla karşıladı. Sarıgül’ün futbolun geleceğine dair bu sıra dışı önerisi, spor dünyasında uzun süre tartışılacağa benziyor.