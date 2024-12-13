Çocuklar için eğlenceli bir yılbaşı etkinliği olan Noel Baba’nın Geyikleri 21 Aralık 2024, Cumartesi günü saat 13:45’te Boyoz Akademi Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Bu renkli ve neşeli gösteri, küçük izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor.

Hikaye, Noel Baba'nın geyikleriyle birlikte, yılbaşı gecesinin heyecan verici maceralarını ve eğlenceli anlarını anlatıyor. Noel Baba'nın her yıl dünyadaki çocuklara hediye dağıtması için geyiklerinin yardımıyla yaptığı yolculuk, bu sevimli karakterlerin çabalarıyla dolu bir serüvene dönüşüyor.

Noel Baba’nın Geyikleri, hem çocuklara hem de ailelerine hitap eden sıcak, eğlenceli ve öğretici bir gösteri olarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.