AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın’da uzun yıllardır beklenen dev su aktarım projesinde yeni bir eşik aşıldığını açıkladı. “Kuraklıkla mücadele ve tarımsal üretimi artırma hedefiyle geliştirilen Dalaman Çayı’ndan Akçay Alt Havzası’na tünelle su aktarımı projesi için sözleşme DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından imzalandığını belirtti.

Dev projenin sözleşmesi, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından imzalanarak proje süreci başlatıldı. Buna göre, Dalaman Çayı’nın yıllık 1,2 milyar metreküp akımının 240 milyon metreküplük bölümü, 30 kilometrelik dev tünelle Kemer Barajı membasına aktarılacağını ifade etti.

Proje, Aydın’ın su sorununu çözmekle kalmayacak, Söke, Bozdoğan, Yenipazar, Köşk, Koçarlı ve Efeler başta olmak üzere birçok ilçenin tarımsal verimliliğine can suyu olacak diyerek ekledi.

Savaş açıklamasında, “Bu proje Aydınımızın Türkiye Yüzyılı vizyonudur. Batı Akdeniz Havzası’ndaki Muğla Dalaman Çayı’ndan, Büyük Menderes Havzası'ndaki Akçay Alt Havzası’na su taşınacak. İlk etapta hidroloji planlama raporu hazırlanacak ve 150 gün içerisinde tamamlanacak” dedi.

Proje tamamlandığında hızla yatırım programına alınarak hayata geçirileceğini belirten Mustafa Savaş, sözlerini “Bu tarihi projenin Aydın’ımıza, çiftçimize, tarımımıza hayırlı olmasını diliyorum” diyerek tamamladı.