Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, sıfır araç fiyatlarında önemli artışlara neden olurken, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların sabit kaldığı bildiriliyor.



ÖTV oranlarında dikkat çeken artış

Yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli otomobillerde uygulanan en düşük ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkarıldı.

Şarj edilebilir hibrit araçlarda bu oran en az %45, içten yanmalı motorlu otomobillerde ve kendini şarj eden hibritlerde ise en düşük ÖTV oranı %70 oldu.

Bu değişiklikle birçok sıfır otomobil modelinin fiyatında ciddi artışlar bekleniyor.

İkinci el piyasasında yaz durgunluğu

Temmuz ve Ağustos aylarında ikinci el otomobil satışlarında geleneksel olarak yaşanan durgunluk bu yıl da sürüyor.

Sektör temsilcileri, yapılan ÖTV artışlarının ikinci el araç fiyatlarına kısa vadede yansımayacağını belirtiyor.

Sıfır araçlara zam, ikinci ele ilgi

İzmirli oto galerici Fahri Karlık, “3 milyon liralık bir araç 4 milyona çıktı. 2 milyonluk araç yaklaşık 2 milyon 800 bin liraya yükseldi. En küçük araçlarda bile fiyatlar 750-800 bin lira arttı,” diyerek durumu özetledi.

Fiyat artışları nedeniyle sıfır araçlara olan talebin azalacağını ifade eden Karlık, “Vatandaşlar ikinci el araçlara yönelecek. Çünkü sıfır araçlar artık çok pahalı,” dedi.

“İkinci el fiyatları sabit, fırsat dönemi”

Karlık, ikinci el piyasasında şu anda fiyatların değişmediğini vurguladı:

“ÖTV zammını fiyatlara yansıtmadık. Aynı fiyattan satışa devam ediyoruz. Şu an ikinci el araç almak için en doğru zaman.”

Piyasanın durgun olmasının fırsatçılığı engellediğini söyleyen Karlık, “Stokçuluk yok. Herkes hızlı satış yapmak zorunda. Bekledikçe zarar ediliyor çünkü faiz getirisi çok yüksek,” ifadelerini kullandı.