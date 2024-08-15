NASA, uzay istasyonunda mahsur kalan iki Amerikalı astronotun dönüş tarihi ve nasıl geri getirilecekleri konusunda henüz bir karar vermedi. Astronotlar, SpaceX'in 2025 Şubat’ındaki seferine kadar uzayda kalabilir.

Starliner ekibi için zorlu bekleyiş sürüyor

5 Haziran 2024'te uzaya fırlatılan Boeing'in Starliner mekiği, yerleştirilen ilk iki NASA astronotunu başarıyla uzaya taşıdı. Ancak, uzay görevinde planlar beklenmedik bir şekilde değişti. Starliner mekiğinde tespit edilen bir helyum sızıntısı, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ın Dünya’ya dönüşünü defalarca erteledi.

NASA, karar için zamanı kullanmak istiyor

NASA’nın uzay operasyonları misyonu yöneticisi Ken Bowersox, astronotların dönüşü için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Bowersox, Starliner mekiğinin durumunu değerlendirmek için daha fazla veri analizine ihtiyaç olduğunu belirtti ve bu süreyi akıllıca kullanmayı amaçladıklarını vurguladı.

SpaceX’in seferi astronotlar için umut olabilir

Astronotların dönüşüyle ilgili belirsizlik devam ederken, NASA masadaki çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bunlar arasında SpaceX'in 2025 Şubat ayında yapacağı seferde 4 astronot yerine iki koltuğun boş bırakılıp, Wilmore ve Williams'ın bu mekikle Dünya’ya geri getirilmesi seçeneği de bulunuyor.

Starliner’ın arızası NASA’yı zor durumda bıraktı

Starliner mekiği, geçtiğimiz aylarda yapılan testlerde yaşanan helyum sızıntısı sorunu nedeniyle uzaydan Dünya’ya dönüşü dört kez ertelendi. Bu durum, NASA’nın planlarını zora sokarken, astronotların ne zaman döneceği konusunda kesin bir cevap bulunmaması endişeleri artırdı.

NASA’nın önceliği güvenlik

NASA yetkilileri, astronotların güvenliği konusunda herhangi bir riske girmeyeceklerini belirterek, dönüş sürecini dikkatlice değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz." ifadesiyle, acele edilmeden en doğru kararın verileceğini kaydetti.

Bir kurtarma görevi mümkün mü?

NASA, Starliner mekiğinin sorununun giderilmesini bekleme seçeneğinin yanı sıra, SpaceX'in gelecek yılki seferi ile bir kurtarma görevi planlamayı da değerlendiriyor. Ancak bu planın hayata geçirilip geçirilmeyeceği henüz kesinleşmedi.