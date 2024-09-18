Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde “2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı” yapıldı. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve araştırma üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Yükseköğretimde dönüşüm vizyonu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açılış konuşmasında yükseköğretimin gelecekteki sınamaları ve fırsatlarına dikkat çekti. Özvar, teknolojik gelişmeler, iklim sorunları, küresel çatışmalar ve ekonomik krizlerin yükseköğretimi yeniden şekillendirdiğini belirtti. Bu bağlamda, “erişilebilirlik, kapsayıcılık, kalite, üretkenlik, mükemmellik, araştırma ve yenilikçilik, uluslararasılaşma ve istihdama duyarlılık” gibi kavramların dengeli bir şekilde ele alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim sisteminin rekabet gücünü artırabilmesi için dijitalleşme, büyük veri, girişimcilik ve performans odaklı projelere yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti. “Dünyada rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve kaliteli bir yükseköğretim sistemini oluşturmak için hep birlikte çalışmak zorundayız” dedi.

Ege Üniversitesi'nden yenilikçi projeler

Toplantıya katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin dijital dönüşüm ve uluslararasılaşma vizyonuyla yenilikçi projelere odaklandığını belirtti. Budak, Yükseköğretim Kurulu'nun stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ve Türk yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğünü artırmak için iş birliklerine devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda, araştırma üniversiteleri ve aday üniversitelerin rektörleri, geleceğe yönelik projelerini ve stratejilerini tartışarak iş birliğini güçlendirme kararı aldı. Yükseköğretimde dijitalleşme, veri odaklı yönetim ve uluslararasılaşma stratejileri toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.