Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucularından Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan usta oyuncunun, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Tiyatroya Adanmış Bir Ömür

1967 yılında Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nu kuran Gülhan, Türk mizah ve sahne sanatlarının en önemli figürleri arasında yer aldı.

Tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer alan Gülhan, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi unutulmaz karakterlerle hafızalarda yer etti.

Eşi Gülümser Gülhan da Aynı Yıl Hayatını Kaybetmişti

Ahmet Gülhan’ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan, bu yıl 14 Mart’ta hayatını kaybetmişti.

Usta sanatçı o dönemde yaptığı açıklamada,

“Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur.”

"Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur."

ifadelerini kullanmıştı.

Yakın çevresi, Gülhan’ın eşi Gülümser Gülhan’ın vefatının ardından büyük bir üzüntü yaşadığını ve sağlık durumunun son aylarda giderek kötüleştiğini belirtti.

Sanat Dünyasından Başsağlığı Mesajları

Ahmet Gülhan’ın vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Tiyatro camiasından birçok isim, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek,