Ayrıca, listeye giren şirketlerin ekonomik performanslarını da izliyor. Bu yılki analiz sonuçlarına göre Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Listesine girmeyi başaran ve Borsa İstanbul'da işlem gören 24 şirketin portföyü, 1 Ağustos 2023 - 1 Ağustos 2024 döneminde yüzde 95,8 oranında büyüdü. Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 100 şirketin büyüme oranı ise yüzde 46,1'de kaldı. Aradaki yüzde 49,7'lik farkın Türk ekonomisine bir yıllık maliyeti 91 milyar dolar oldu.

Mutluluk her yerde kazandırıyor

Happy Workplaces MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş, "Mutluluk sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kazandırıyor. Happy Workplaces Global'in ‘2024 Dünyanın En Mutlu İş Yerleri' raporundaki analiz sonuçları, 2010-2024 döneminde, raporda yer alan 23 ülkenin tümünde mutlu iş yerlerinin ortalamanın üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Örneğin, ABD'nin En Mutlu İş Yerleri, S&P 500 endeksindeki şirketlerden yüzde 50,7, Almanya'nın En Mutlu İş Yerleri, DAX endeksindeki şirketlere göre yüzde 98,1, Kanada'nın En Mutlu İş Yerleri ise S&P/TSX endeksindeki şirketlere göre yüzde 91 daha fazla büyüme kaydettiler" dedi.

Türkiye'de iş yerindeki stres en yüksek seviyede

Gallup'un 2024 yılında yayınladığı 142 ülkeyi kapsayan Pozitif Deneyim Endeksi'nde Türkiye 140'ıncı sırada yer aldı. Rapora göre, Bangladeş, Mısır, Yemen, Nepal gibi ülkelerdeki insanlar, Türkiye'deki insanlara göre gün içinde daha fazla pozitif deneyimler yaşayabiliyorlar. Türkiye'deki genel mutsuzluk kaçınılmaz olarak iş yerlerine de yansıyor. Gallup tarafından yayınlanan Global İş Gücünün Durumu raporu, Türkiye'nin, iş yerindeki stresin en yüksek olduğu ülke olduğunu gösteriyor. Çalışanların yüzde 68'i gün içerisinde stres yaşarken, yüzde 48'inde bu his öfkeye dönüşüyor. Türkiye'de işini tutku ile yapan çalışanların oranı ise sadece yüzde 12.

Mutsuzluğun artan maliyeti

Prof. Dr. Türker Baş, iş yerlerinde artan mutsuzluğun etkilerini şu şekilde özetledi: "2023 yılında Happy Workplaces şirketleri, BIST 100 şirketlerine göre yüzde 22,2 oranında daha fazla büyümüştü ancak aradaki makas 2024 yılında yaklaşık iki kat arttı. Bu veriler, çalışanlardaki mutsuzluğun şirketlerin finansallarını doğrudan etkilediğini ve bu olumsuz etkinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Mutlu iş yerleri ise düşük turnover ve yüksek bireysel performans sayesinde krizlere daha dayanıklı hale geldiklerinden, tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye devam edebiliyorlar."