Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinden 2020-2024 döneminde elde edilen toplam gelir 9 milyar 432 milyon lirayı buldu. Ziyaretçi sayıları ve MüzeKart satışları da son yıllarda artış gösterdi.

61 milyon ziyaretçiye ulaştı

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ülkedeki müze sayısı 636’ya, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 61 milyon 687 bin 726’ya ulaştı.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirler 2020’de 169 milyon lira ile salgın öncesi dönemin altında kaldı. 2021’de bu rakam 362 milyon liraya yükseldi.

Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla 2022’de gelirler 1 milyar 76 milyon liraya, 2023’te 2 milyar 666 milyon liraya, 2024’te ise 5 milyar 158 milyon liraya ulaştı. Böylece 5 yılda toplam gelir 9 milyar 432 milyon lirayı buldu.

MüzeKart satışları da arttı

Bakanlık tarafından satılan MüzeKart sayısı da önemli bir artış gösterdi. 2020’de 758 bin 509 kart satılırken, 2024’te bu sayı 5 milyon 964 bin 575’e yükseldi. 2020-2024 döneminde toplam satılan kart sayısı 15 milyon 667 bin 7 oldu.

Türkiye’de Müze ve Ören yerlerine yoğun talep

Yeni müzelerin açılması, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ve yurt dışına kaçırılan eserlerin ülkeye getirilmesi, Türkiye’de müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi hareketliliğini artıran başlıca faktörler arasında yer aldı.