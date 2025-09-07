Oyuncu Ece Özdikici, makine mühendisi sevgilisi Ahmet Uzun ile Nisan ayında İskoçya’da evlenmişti. Çift, Bodrum’da düzenlenen düğünle mutluluklarını yakın çevresi ve meslektaşlarıyla paylaştı.
İskoçya'da nikah kıymışlardı
Ece Özdikici ve Ahmet Uzun, Nisan ayında İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da nikâh masasına oturdu. Çift, düğünü Bodrum’da gerçekleştirerek sevdikleriyle bir araya geldi.
Birçok ünlü katıldı
Düğüne oyuncunun meslektaşları ve yakın arkadaşları katıldı. Davetliler, çiftin mutluluk dolu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.