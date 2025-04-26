St.Gilloise ile Club Brugge, 27 Nisan 2025'te Belçika Pro League maçında karşılaşıyor. Maç TV 8 Buçuk ve Exxen ekranlarından yayınlanacak.

St.Gilloise Club Brugge Maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Belçika Pro League kapsamında St.Gilloise ile Club Brugge, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Mücadele, TV 8 Buçuk ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:30 olarak açıklandı.

TV 8 Buçuk canlı yayın bilgileri

TV 8 Buçuk kanalı, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52 ve Vodafone TV 29 numaralı kanallardan erişilebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde izlenebilmektedir.

Exxen canlı yayın bilgileri

Exxen platformu üzerinden maç yayını şifreli olarak yapılacaktır. Yayın, internet üzerinden Exxen uygulamaları ve web sitesi aracılığıyla izlenebilir.

St.Gilloise Club Brugge maçı nerede oynanacak?

St.Gilloise ile Club Brugge arasında oynanacak olan Belçika Pro League maçı, Brüksel'de bulunan Stade Joseph Marien Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar

Saat: 19:30

Yer: Stade Joseph Marien Stadyumu, Brüksel AEK – Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?