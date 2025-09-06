Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yıllık ücretinde artışa gitti. Başarılı çalıştırıcının maaşı 1,8 milyon eurodan 2,2 milyon euroya çıkarılırken, sözleşme süresi de 2028 yılına kadar uzatıldı.

Montella, göreve geldiği günden bu yana A Milli Takım’ı yıllar sonra Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) grup lideri olarak çeyrek finale taşımış ve UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan karşısında elde edilen 3-0’lık galibiyetle takımın A Ligi’ne yükselmesini sağlamıştı. Bu performansı, TFF’nin maaş artışı ve sözleşme uzatma kararında etkili oldu.

Türkiye gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre, Dünya Kupası grup elemeleri öncesinde yapılan görüşmeler sonucunda Montella’nın yıllık ücreti artırıldı ve federasyon, hocanın görev süresini iki yıl daha uzatarak 2028’e kadar garanti altına aldı.

Bu adım, hem Montella’nın servetine katkı sağlarken hem de milli takımın önümüzdeki turnuvalarda istikrarını sürdürmesini hedefleyen TFF’nin stratejik hamlesi olarak değerlendiriliyor.