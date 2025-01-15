Şehzadeler Belediyesi, çocukların okulu unutulmaz anılarla hatırlamaları için anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinliklerde, sürprizler ve eğlenceli gösterilerle yüzler güldü.

Çocukların yüzünü güldüren etkinlikler

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, ilçedeki ilk ve ortaokullarda çocukları sevindiren sürprizlerle başladı. Patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtımı ile renkli bir atmosfer yaratıldı. Etkinlikler, renkli illüzyon ve kukla gösterileriyle devam etti. Eğlenceli şarkılar eşliğinde çocukların coşkuyla katıldığı etkinlik, tam anlamıyla bir şenlik havasında geçti.

Başkan Durbay: “Çocukların mutluluğu her şeyden daha önemli”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Durbay, “Eğitim hayatlarının bir parçası olan okulu, keyifli anılarla hatırlamalarını istedik. Dezavantajlı okullardaki yavrularımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Şehzadeler Belediyesi olarak, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinliklerde katılım yoğun oldu

Etkinliklere katılan çocuklar, keyifli anlar yaşarken, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri sergilendi. Belediye, geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği değeri bir kez daha gösterdi.