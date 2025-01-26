Türkiye'nin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremler, 11 ili etkileyerek 53 binden fazla can kaybına yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin yıl dönümüne yaklaşırken, yapılan yanlışlara dikkat çekti ve şehirlerin eski haline getirilmesinin, yine ölüm ve yıkıma yol açacağını belirtti. Görür, "Eski hali deprem dirençli değildi, deprem dirençli hale getirmeliyiz!" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin deprem gerçeği ile yüzleşmesinin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Görür, özellikle yerel yönetimlerin eski yapıların tekrar inşa edilmesinin tehlikeli olduğunu ve deprem dirençli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu açıklama, iki yıl önce yaşanan felaketin izlerini silmeye çalışan toplumsal yapı için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

"Deprem dirençli kentler kurmalıyız"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sözlerine şu şekilde devam etti: "Depremler ebediyen tekrar olacak. Sorun, sadece bugünkü acılarla sınırlı kalmamalı, gelecek nesillere de güvenli bir yaşam bırakmalıyız. Deprem dirençli kentler oluşturulmadığı sürece bu sorun çözülmeyecek." Görür, deprem riski olan bölgelerde mevcut yapıların eskisinden daha güvenli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Görür'ün uyarılarının en dikkat çeken kısmı, eski yapıların yeniden inşa edilmesi fikrini reddetmesiydi. "Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Oysa eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek, yine ölüm ve yıkım yaşarız" diyen Görür, deprem sonrası yapılan onarım ve inşaatlarda köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

Görür, deprem dirençli bir şehir kurmanın sadece binaların sağlam olmasından ibaret olmadığını, bütün bir sistemin dayanıklılığına odaklanılması gerektiğini ifade etti. Altyapı, ulaşım, halk eğitimi, çevresel etmenler ve teknoloji kullanımının bu süreçte belirleyici faktörler olduğunu belirtti.

Deprem dirençli kentler nedir?

Bir deprem dirençli şehir, büyük depremleri minimum zararla atlatabilecek altyapı ve yapılarla donatılmış şehirlerdir. Bu şehirler, risk analizi yapılmış, yerel yönetimlerin ve halkın eğitildiği, yapısal ve çevresel tüm unsurların birbirini tamamladığı sistemlerdir. Prof. Dr. Görür, bu şehirlerin kurulumunun hem devletin hem de halkın ortak çabasıyla mümkün olabileceğini belirtti.