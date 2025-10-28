Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekerek “Gediz grabeni üzerindeki horst parçalanıyor, enerji boşalımı sürüyor” dedi. Görür, vatandaşlara hasarlı yapılardan uzak durma çağrısında bulundu.

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD ve ilgili kurumlar bölge genelinde saha taramalarına başladı.

“Gediz grabeni üzerindeki horst parçalanıyor”

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, Balıkesir ve çevresinin Gediz grabeni ile bağlantılı bir bölgede yer aldığını belirterek, bölgedeki enerji boşaltımının sürdüğünü söyledi.

“Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) kuzey horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun.”

“Parçalanma süreci devam ediyor”

Görür’ün açıklamasına göre Sındırgı çevresindeki fay hatları uzun zamandır aktif durumda.

Deprem, Aktaş-Sındırgı hattındaki enerji boşaltımının bir sonucu olarak değerlendirilirken, Görür, parçalanma sürecinin sürdüğünü ve bölgede dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

“Bölgedeki hareketlilik sürüyor. Bu bir enerji boşaltımı. Yeni kırıklar oluşabilir, vatandaşlar dikkatli olmalı.”

Naci Görür, paylaşımlarında deprem sonrası yapılarda oluşan hasarlara da dikkat çekti.

"Hasarlı evlerden uzak durun. Artçı depremler bölgedeki zayıf yapıları etkileyebilir."

Görür, bölgedeki vatandaşların resmi açıklamaları ve AFAD uyarılarını takip etmeleri gerektiğini de hatırlattı.