Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bu deprem artçı değil, tetikleyici bir deprem. Ancak Marmara’yı etkilemez” dedi.

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 5,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntı İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa ve Tekirdağ dahil olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

“Bu deprem artçı değil, tetikleyici bir deprem”

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin artçı olmadığını, ancak önceki depremleri tetikleyen bir deprem olduğunu belirtti. Üşümezsoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı biraz daha güneydoğusuna doğru. 15 kilometrelik bir fay kırılmıştı. Şimdi 100 kilometrelik bir yüzey yırtılıyor. Bu deprem artçı değil, tetikleyici bir deprem. Ancak Marmara’yı etkilemez. Daha büyük bir deprem beklememek gerekir.”

“Marmara için risk yok”

Üşümezsoy, Marmara fay hattı ile Sındırgı’daki fayların birbirinden bağımsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu deprem Marmara’yı etkilemez. Sındırgı’daki fay hattı tamamen farklı bir sistemde yer alıyor. Kimsenin Sındırgı’dan haberi olmadığı dönemde orada deprem beklediğimi söylemiştim. Şimdi o beklenen deprem gerçekleşti.” “Black Friday” indirimleri tek ekranda buluşuyor İçeriği Görüntüle

“Sındırgı halkı daha büyük bir deprem beklemesin”

Üşümezsoy, açıklamasının sonunda Sındırgı ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara seslenerek panik yapılmaması gerektiğini ifade etti: